Осужденному за казнь двух узбеков отказали в УДО

В понедельник, 10 февраля, Самарский областной суд оставил без удовлетворения жалобу отбывающего 19-летний срок Владимира Калединцева на постановление Новокуйбышевского городского суда, отказавшего ему в УДО. Об этом сообщают в суде.

Уголовное дело, из-за которого Владимир Калединцев оказался в колонии, рассматривал Самарский областной суд в 2006 году. В связи с особой жестокостью преступлений дело привлекло внимание практически почти всех федеральных СМИ.

В мае 2005 г. Владимир Калединцев вместе с мужчинами, личности которых следствие не установило, похитили в пос. Усть-Кинельский студента-пятикурсника сельхозакадемии Романа Беспалова и вывезли его в лесополосу. Там студент увидел на земле двух связанных мужчин с шапочками на лицах. Их головы лежали на стволе сваленного дерева. Позже выяснилось, что это были похищенные со стройки узбеки-гастарбайтеры Татжитдин Рахманалиев и Аслан Искандеров.

По версии следствия, Владимир Калединцев на глазах Романа Беспалова отрубил топором голову одному из пленников. Потом передал топор студенту и, угрожая убить его вместе с близкими, заставил обезглавить второго гастарбайтера.

Момент убийства узбека Беспаловым организатор казни записывал на видеокамеру. Таким образом, как посчитало следствие, он собирался заставить студента отказаться от свидетельских показаний в отношении его дяди Владислава Чебаева. Дело в том, что Чебаев тогда находился под следствием за избиение студента Беспалова в 2004 г., в результате чего потерпевший лишился селезенки. В случае неподчинения Калединцев обещал передать пленку с записью казни в прокуратуру и на один из местных телеканалов. Роман Беспалов тогда согласился, и похитители его отпустили.

Однако вскоре отцу студента стали поступать угрозы, он обратился в милицию и рассказал о случившемся. А через несколько дней некий человек передал таки на телевидение кассету с записью убийства узбека Беспаловым.

Как писали СМИ, Владимир Калединцев был арестован в декабре 2005 года. Вину он не признавал. Но в марте следующего года он был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Роман Беспалов проходил по делу как свидетель, так как следователи посчитали, что гастарбайтера он убил, опасаясь угроз похитителей.

Приговор был обжалован. 18 августа 2006 г. Верховный Суд отменил его, в том числе потому, что в показаниях студента имелись нестыковки. А в ноябре 2006 г. Самарский облсуд под председательством судим Михаила Кондакова признал Калединцева виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Как писали СМИ, его дядя Владислав Чебаев все же был осужден за избиение студента на два года лишения свободы.

Сейчас Калединцев отбывает назначенный срок. 6 ноября 2019 г. в суд Новокуйбышевска поступило его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но 25 ноября суд оставил его без удовлетворения. Это решение обжаловали, и 10 февраля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила его без изменения.