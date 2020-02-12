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Суды Происшествия

В связи с делом о картельном сговоре Сергея Шатило пройдет пресс-конференция

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 февраля, в ИА "РосБалт" должна состояться пресс-конференция по громкому самарскому "делу Шатило и других".

В мероприятии запланировано участие начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева и директора Института госзакупок Андрея Храмкина, а также адвокатов главных осужденных — Вячеслава Земчихина, представляющего интересы совладельца ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило, и Андрея Карномазова, защищающего бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна.

Напомним, в конце мая 2019 г. оба были признаны виновными по делу о карательном сговоре и приговорены к трем с половиной и трем годам лишения свободы. Остальные осужденные по этому делу получили условные сроки.

Защита бизнесмена считает, что уголовное дело сфабриковано с целью рейдерского захвата почти построенного здания "Клиника сердца". (Степень готовности объекта незавершенного строительства, в который вложено около 15 млрд руб., составляет около 90%). Сейчас региональные власти собираются вести переговоры с ООО "СМТ" о переуступке здания, с целью включения его в состав областного кардиологического диспансера.

"Интерес Москвы вполне объясним, — считает Карномазов. — Это первый приговор в России по данному составу преступления и достаточно суровый. Нам, юристам, есть что обсудить на таком уровне".

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