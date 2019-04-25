Александр Паулов: Уголовное дело Сергея Шатило - рейдерский захват здания "Клиники сердца"

В среду, 24 апреля, в Самарском районном суде с защитительной речью выступил адвокат Сергея Шатило, обвиняемого в картельном сговоре, Александр Паулов.

Напомним, владельца ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило государственный обвинитель просил наказать четырьмя годами колонии за якобы сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом.

Свое выступление адвокат бизнесмена Александр Паулов начал с фразы президента РФ по поводу бизнеса, который кошмарят по всей стране. Паулов назвал рассматриваемое уголовное дело рейдерским захватом здания "Клиники сердца", почти построенного фирмой Шатило. По словам адвоката, объект имеет готовность более 75%, но из-за ареста счетов подсудимого работы остановлены, и строение уже начинает разрушаться.

Инициаторами захвата в кулуарах называют известных самарских бизнесменов, а исполнителями во всеуслышание Паулов назвал местные спецслужбы. По его словам, когда в трехэтажном особняке его клиента проводили обыск, как только нашли документы на строящуюся клинику, осмотр был сразу же остановлен, "даже в сейф не заглянули".

Сергея Шатило хотят посадить на четыре года В четверг, 11 апреля, в Самарском районном суде Самары гособвинение запросило реальные сроки почти всем фигурантам уголовного дела о картельном сговоре, в котором, предположительно, были замешаны не только крупные фирмы, но и руководство регионального минздрава.

Все свое выступление адвокат держал в руках брошюрки с законами о службе безопасности и оперативно-розыскной деятельности и приводил оттуда цитаты, доказывающие, что УФСБ, осуществляя оперативную разработку в отношении предпринимателя Шатило, действовало вне рамок своих полномочий.

Например, запрашивая разрешение на прослушку его телефона, а также телефонов его заместителя и замминистра здравоохранения, а сейчас подсудимых Алексея Санкеева и Альберта Навасардяна, силовики указывали, что есть подозрения о готовящемся крупном мошенничестве. Однако мошенничество — это экономическое преступление и не входит в разряд коррупционных и не относится к деятельности групп, ставящих целью "насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации".

И только в процессе предварительного следования, было принято решение о вменении Шатило обвинения о картельном сговоре, что тем более никак не относится к безопасности государства.

"Если правоохранительные органы считают, что картельный сговор, якобы организованный моим подзащитным, вредит государственному строю, то почему данное преступление до сих не пресечено? — задается вопросом защитник. — Заключенный контракт до сих исполняется, фирма Сергея Шатило выполняет работы по обслуживанию высокотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования, получает прибыль…"

Также адвокат обратил внимание суда, что доказательства якобы сговора — это результаты прослушки телефонов, которые в нарушение процессуального закона подставлены суду не в полном объему, а выборочно. Якобы то, что можно хоть отдаленно трактовать как сговор, предоставлено обвинением, а то, что свидетельствует об обратном скрыто и может даже уничтожено.

По мнению защиты, все подсудимые действовали в рамках своих должностных обязанностей, а вовсе не "пособничали" и не "участвовали в ограничении конкуренции", как утверждает обвинение.

После выступления всех адвокатов и подсудимых у гособвинения есть возможность выступить с репликой, в которых прокуроры могут парировать доводы защиты.