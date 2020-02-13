ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января

ВТБ Капитал Управление активами по итогам января 2020 г. привлек в паевые инвестиционные фонды 8,6 млрд руб. Это самый высокий показатель среди российских управляющих компаний по данным Investfunds и треть от общих объемов притока средств в российские ПИФ. Абсолютным лидером на рынке по объемам привлечения стал "ВТБ — Фонд Сбалансированный": в него инвесторы в январе вложили дополнительно 2,8 млрд руб. (стоимость чистых активов, СЧА — 29,4 млрд руб., годовая доходность здесь и далее на 31.01.2020 г. — 21,1%).

Одними из лидеров рынка по объемам привлечения стали также "ВТБ — Фонд Казначейский" (+2,2 млрд руб., СЧА — 44,7 млрд руб., годовая доходность — 11,6%) и "ВТБ — Фонд смешанных инвестиций" (+1,9 млрд руб., СЧА — 12,9 млрд руб., годовая доходность — 35,6%). Рост притока в фонды смешанных инвестиций и сбалансированных стратегий отражает обозначившуюся тенденцию усиления склонности российских инвесторов к риску. Большинство российских инвесторов придерживаются консервативного подхода в инвестировании денежных средств. Однако снижение ставок по депозитам и доходности облигаций стимулирует их на добавление в реализуемые инвестиционные стратегии акций.

Фонды ВТБ также вошли в топ-5 самых доходных ПИФ на рынке по итогам января. "ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации" показал доходность в 11,6% за месяц, "ВТБ — Фонд Электроэнергетики" — 10,8%. Стратегия первого фонда предполагает инвестирование в наиболее недооцененные акции российских эмитентов, обладающие существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Акции компаний средней и малой капитализации в последние годы отставали в динамике от "голубых фишек". Ликвидация этого отставания является одной из инвестиционных идей на 2020 г., которая в январе начала реализовываться. Стоимость чистых активов фонда — 219,8 млн руб. "ВТБ — Фонд Электроэнергетики" инвестирует средства в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли. СЧА фонда составляет 530,6 млн руб.

"У ВТБ сегодня одна из самых широких линеек инвестиционных фондов, состоящая из 26 ПИФ, дающих возможность инвестировать в диверсифицированный портфель из различных активов как на российском, так и на зарубежных рынках. Мы предлагаем различные стратегии для инвестирования, и наши фонды традиционно становятся лидерами по показателям доходности. Быть номером один для наших клиентов в вопросах управления сбережениями — наша стратегическая задача", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.