Самарская область — третья по числу воспитанников академий в Российской Премьер-лиге

РБК и Sport Connect составили рейтинг "футбольности" регионов России 2020 года. Согласно этому рейтингу Самарская область занимает третье место по числу воспитанников академий в Российской Премьер-лиге. Наш регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

По информации изданий, это первая комплексная оценка развития футбольной системы в субъектах страны. Регионы оценивались по пяти специальным критериям.

Также Самарская область — четвертая в рейтинге по эффективности подготовки кадров — 100 футболистов, выступающих в профессиональных лигах, являются воспитанниками самарских академий. Из них 66 родились в нашем регионе, 34 являются уроженцами других регионов. Два игрока молодёжной сборной России U-18 родились в Самарской области и являются воспитанниками футбольных академий нашего региона.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Центру подготовки футболистов "Крыльев Советов" был присвоен статус Академии футбола высшей категории. Таким образом, самарский клуб стал одним из первых в РПЛ, имеющих такую Академию.

Рейтинг футбольных регионов России. Исследование РБК и Sport Connect

РБК совместно со Sport Connect представляет рейтинг «футбольности» регионов России 2020 года. Это первая комплексная оценка развития футбольной системы во всех субъектах, в которой регионы оценивались по пяти основным критериям

Футбольный манеж «Чертаново» (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)



Рейтинг самых футбольных регионов России был составлен на основании следующих критериев:



количество воспитанников-профессионалов;

обучение лицензированных тренеров;

работа школ и академий высокого уровня;

наличие манежей, где дети занимаются в холодное время;

процент населения, периодически играющего в футбол.



Рейтинг был составлен РБК совместно со Sport Connect (проектом группы «Интеррос», который рассказывает о лучших практиках в спортивном менеджменте и маркетинге).



Итог — доминирование европейской части России, которая захватила девять мест в топ-10 (в десятку вошел только Алтайский край, где есть частный полноразмерный манеж со своей лигой и локальными спонсорами, а также 26 воспитанников-профессионалов).



Первое место заняла Москва, где расположены все крупнейшие академии: помимо очевидных «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» в этот список пора включать «Чертаново», отличающийся сильной сетью скаутов. Второе место — у Краснодарского края, он набрал максимум баллов в двух важных категориях: манежи (сказывается фактор академии «Краснодара», для которой Сергей Галицкий построил 23 частных манежа) и воспитание тренеров (Краснодар опережает даже Москву по выданным лицензиям категорий С и D). Тройку лидеров замкнула Ростовская область, которая лишь на 0,5 балла опередила Санкт-Петербург.



Четыре из пяти упомянутых критериев приносят регионам от 0 до 5 баллов в зависимости от уровня развития, и только академии и школы способны принести больше (Москва по этому параметру заработала 9,5 балла, так как в городе расположены три академии высшей категории).



Централизация воспитания игроков: таланты разбирают Москва, Краснодар, Санкт-Петербург и Самара



Воспитание профессиональных игроков в России очень неравномерно: ровно 25% игроков проходят последние годы обучения в Москве, хотя родились в столице чуть более 10% (в абсолютных цифрах: родились в Москве 173 действующих игрока РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а выпустились из московских академий — 408). Перспективных игроков из регионов собирает и Краснодарский край: родились там 105 профессионалов, а выпустились из местных академий — 145. На третьем месте в рейтинге эффективности подготовки кадров — Санкт-Петербург, подготовивший 121 игрока (родились — 90). Отметки в 100 воспитанников достигла и Самарская область (родились 66).



Централизация воспитания особенно хорошо заметна на примере юношеской сборной России U-18. В составе, указанном на официальном сайте РФС (он непостоянен, поэтому мы взяли последнюю версию), сразу 14 игроков представляют московские команды, но родились в столице только пятеро — девять человек переехали (из Самарской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Калининграда, Ингушетии, Новосибирска, Смоленска и Курска).



Подробнее на РБК:

https://sportrbc.ru/news/5e4122ec9a794711ccabd0c1?ruid=NaN