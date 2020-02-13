Денис Бокурадзе: работы по строительству театра "Грани" могут начаться в 2020

По словам художественного руководителя Новокуйбышевского театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе, при условии, что все подготовительные работы по торгам, проектированию и финансированию проекта будут выполнены вовремя, строительство нового здания театра должно начаться к концу 2020 года.

"Пока ведется подготовка для того, чтобы приступить к земляным работам непосредственно в конце 2020. Это необходимо, чтобы в конце 2021 г. уже было здание. В 2022 г. шесть месяцев дается на работы с оборудованием и технологиями", — рассказал Денис Бокурадзе.

Напомним, строительство нового здания театра-студии "Грань" планировалось завершить в 2022 году. Эскизы проекта уже подготовлены.