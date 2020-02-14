В Самаре планируют открыть музей козы

В областной столице может появиться музей символа города — козы. С такой инициативой в ходе личного приема граждан к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились руководители АНО "У-РА" Ольга Макарьян и Виктория Агалакова.

"Мы готовы начать на своей территории — у нас есть старая квартира в доме по адресу Фрунзе, 126. Сейчас проходит этап согласование перепланировки, — рассказали Ольга и Виктория. — Заявку мы подали в министерство культуры, рассчитываем на поддержку".

Дмитрий Азаров отметил, что проект интересен для города, и поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министру культуры Борису Илларионову помочь со смысловым наполнением проекта, формированием экспозиции музея.