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Музеи и выставки Культура

В Самаре планируют открыть музей козы

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице может появиться музей символа города — козы. С такой инициативой в ходе личного приема граждан к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились руководители АНО "У-РА" Ольга Макарьян и Виктория Агалакова.

"Мы готовы начать на своей территории — у нас есть старая квартира в доме по адресу Фрунзе, 126. Сейчас проходит этап согласование перепланировки, — рассказали Ольга и Виктория. — Заявку мы подали в министерство культуры, рассчитываем на поддержку".

Дмитрий Азаров отметил, что проект интересен для города, и поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министру культуры Борису Илларионову помочь со смысловым наполнением проекта, формированием экспозиции музея.

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