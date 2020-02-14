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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура нашла неочищенные ото льда тротуары в Промышленном районе

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары во время проверки 10 и 11 февраля обнаружила нарушения, допущенные МП "Благоустройство". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Так, на ул. Вольской, от ул. Ново-Вокзальной до ул. Краснодонской; ул. Калинина, от пер. Тихого до ул. Воронежской; ул. Ставропольской, от ул. Ново-Вокзальной до ул. А. Матросова; ул. Ново-Вокзальной, от ул. Ставропольской до ул. Нагорной; ул. Нагорной, от ул. А. Матросова до ул. Лозовой тротуары не были очищены на всю ширину от наледи и не посыпаны противогололедными материалами.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление директору МП "Благоустройство" Евгению Садовникову.

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