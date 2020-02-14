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Управляющие компании должны убрать гололед за два дня

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова собрала оперативное совещание по очистке территорий от гололеда. На него пригласили все управляющие компании и ТСЖ из Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Отрадного, Новокуйбышевска, Чапаевска.

Жалоб на неочищенные от наледи дворы и тротуары так много, что в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона накануне лично проверил качество работы дорожных служб и напомнил местной власти, что контроль за состоянием дорог — их прямая обязанность, и халатное отношение здесь недопустимо.

Также Дмитрий Азаров дал поручение Госжилинспеции Самарской области провести оперативное совещание с ответственными за очистку территорий от наледи.

Не все управляющие компании приехали на встречу в ГЖИ. Аргументировали разными причинами — пятница вечер или вообще выходной. Такое отношение к работе недопустимо, подчеркнула руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова: "Ситуация острая. Если в прошлом году мы говорили, что много снега и коммунальные службы не справляются, то в этом году об этом говорить просто не приходится. В данной ситуации мы считаем, что у ряда управляющих компаний халатное бездействие. У всех было время, чтобы привести в нормативное состояние всю территорию. Мы даем субботу и воскресенье для оперативного принятия мер".

Управляющим компаниям и ТСЖ дали срок два дня — до 17 февраля. Начиная с понедельника Госжилинспекция начнет выборочные проверки. Предупреждать о визите заранее не будут. Кто не исполняет не только поручения инспекторов ГЖИ, но и закон — штраф. Для управляющих компаний — до 300 тысяч рублей.

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