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Спорт

В самарской СШОР №1 развернулся конфликт между тренерами и руководством

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В самарской спортивной школе олимпийского резерва № 1 развернулся конфликт между тренерами и руководством учреждения, пишет "Самарское обозрение".

С момента своего создания в 2004 г. СШОР № 1 входила в топ лучших спортшкол России. Она регулярно становилась грантополучателем министерства спорта Самарской области практически во всех 22 культивируемых ею видах спорта. После того как министерство спорта в 2018 г. не стало продлевать контракт с прежним руководителем СШОР Ириной Суховой, на пост директора назначили Елену Ловыгину, ранее возглавлявшую управление правового обеспечения ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий". Ее заместителем стала экс-директор самарской СШОР № 13 Людмила Зуева.
Это назначение не встретило энтузиазма среди работников школы.

Согласно приказу о назначении Ловыгиной, ее должностной оклад составил 11 872 руб. плюс надбавка за выслугу лет в размере 5%. При этом, согласно информации о среднемесячной заработной плате руководства СШОР за 2019 г., доходы Ловыгиной составлял 98,332 тыс. руб. в месяц, Людмилы Зуевой — 70,3 тыс. руб., главного бухгалтера Ирины Булычевой — 88,5 тыс. руб. в месяц.

Новое руководство занимало крайне непубличную позицию, не делало практически никаких заявлений в СМИ. При этом правила работы и требования к тренерскому штабу поменялись. Сначала это не приводило к открытой конфронтации: конфликт тлел внутри коллектива.

Первые недовольные низкой зарплатой и случаями снижения оплаты труда при сохранении нагрузки тренеры тихо уходили на другие места. В 2019 г. из школы уволились тренеры по баскетболу — Юлия Закирова, Александр Селяев, Дмитрий Пивцайкин, а Виктор Курильчук перевелся на полставки. В 2020 г. заявление об уходе написал футбольный специалист Валерий Коршунов.

В конце января в государственную инспекцию труда в Самарской области поступили жалобы от тренеров СШОР № 1. В них они заявляют о нарушении руководством спортшколы своих прав. Заявления подписали семь тренеров по теннису и два тренера по настольному теннису. Основной претензией тренеров, по их словам, стало то, что их заставляют работать в праздничные дни, оформляя отпуск без содержания и при этом не обеспечивая условия для работы.

Последней каплей стало то, что тренеру баскетбольной команды Василию Коннову пришлось выехать на турнир в счет неоплачиваемого отпуска. И тут в тему включились родители учеников, обратившиеся с жалобой на руководство школы к губернатору Дмитрию Азарову.

"Мы готовы вступиться за тренера и биться за него. Если ему не создают условия, отказываются командировать, то какой смысл вообще нести звание школы олимпийского резерва?" — задался риторическим вопросом в телефонном разговоре с изданием Сергей Костин, отец игрока баскетбольной команды СШОР № 1. С ним согласен и Дмитрий Мартынов, отец игрока из команды Василия Коннова. "Мы уже смирились с тем, что для высоких достижений необходимо отправлять детей, в том числе за собственные средства, на различные частные турниры, и чем больше, тем лучше, чтобы ежегодно подходить в идеальной форме к первенствам России и показывать максимально высокий результат. И мы видим этот результат. Но, к сожалению, сегодняшняя политика руководства спортшколы такова, что мы фактически наблюдаем запрет на поездки тренеров на соревнования. И нам непонятно, какую цель при этом ставит руководство СШОР", — добавляет Мартынов.

По мнению тренеров и родителей, такие действия руководства ведут к планомерному разрушению школы, тренерского коллектива. 12 февраля "СО" обратилось в СШОР № 1 за комментарием по поводу происходящего к Елене Ловыгиной. В приемной школы ответили, что директора нет на месте, взяли контакты журналиста, пообещав, что Ловыгина выйдет на связь после возвращения. Никакого ответа на момент сдачи номера не последовало.

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