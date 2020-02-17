Представители самарского землячества провели в Москве "Вечер Славы", посвященный 75-летию Победы

В пятницу, 14 февраля, в Московском доме национальностей прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Организаторами выступили РОО "Самарское землячество" и полномочное представительство губернатора Самарской области при президенте России и правительстве РФ.

В мероприятии приняли участие около 100 человек, в том числе ветеран ВОВ Александр Литвинцев, известный историк Александр Репинецкий, студенты московских вузов, члены самарского землячества, военнослужащие президентского полка, а также руководители Нижегородского, Мурманского, Кубанского, Ульяновского, Крымского землячеств и многие другие.

Перед началом официальной части гостям показали художественный фильм о жизни города Куйбышева в годы Великой Отечественной Войны. Далее со вступительным словом выступил президент РОО "Самарское землячество" Анатолий Назейкин. Он поздравил участников мероприятия с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

"Как правило, общие собрания землячества проводятся один раз в год для подведения итогов нашей работы. Однако 2020 год - особенный: он связан со славной годовщиной и объявлен президентом России Годом памяти и славы, - выступил Анатолий Назейкин. - Также президентом России Владимиром Владимировичем Путиным внесен законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести". Ожидается, что до 9 мая этот закон будет принят. В настоящее время трудовые коллективы Самары и области вносят предложения, чтобы одним из первых городов, удостоенных этого звания, был город Самара. Предлагаю от имени участников собрания поддержать это предложение и направить соответствующую резолюцию в Общественную палату Самарской области". Предложение было поддержано участниками собрания и внесено в итоговую резолюцию.

Полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте РФ и правительстве РФ Андрей Когтев обратил внимание участников на важность сохранения национальных ценностей России и призвал молодежь активно участвовать в мероприятиях по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы войны.

"Сегодня мы хотим пообщаться с теми, кто ковал ту Великую Победу, в очередной раз показать себе, что тот великий подвиг не забыт и не будет забыт, что молодое поколение России сохранит память о подвиге советского народа, увековечит эту память и не позволит переписать историю", - отметил Андрей Когтев. - И отдельно я хочу обратиться к нашей молодежи с призывом максимально активно участвовать в мероприятиях, сохраняющих память о подвиге советского народа в годы войны, в мероприятиях, сохраняющих историческую память нашего народа, так как это и есть, в том числе, одна из основ наших идеологических ценностей, ценностей русского народа".

В свою очередь, ветераны поделились своими фронтовыми воспоминаниями и отметили важность проведения подобных мероприятий, позволяющих сохранять историческую память народа и преемственность поколений. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества ветеранам ВОВ и участникам мероприятия вручили награды и памятные подарки.