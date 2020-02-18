16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директором Фонда поддержки и развития футбола стал Сергей Марушко "Крылья Советов" разгромили "Далянь Ифан" - 7:0 "Крылья Советов" проиграли "Краснодару" на сборах Самарская область - третья по числу воспитанников академий в Российской Премьер-лиге "Крылья Советов" проведут в Испании четыре контрольных матча

Футбол Спорт

Директором Фонда поддержки и развития футбола стал Сергей Марушко

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 17 февраля, произошли кадровые изменения в структуре Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Сергей Марушко стал генеральным директором Фонда, сменив на этом посту Игоря Поварова, занимавшего эту должность с 2013 года.

В июле прошлого года Сергей Марушко, возглавляющий городскую федерацию футбола, стал куратором молодежного направления подготовки игроков ПФК "Крылья Советов".

Сергей Марушко – заслуженный ветеран самарского клуба и специалист, знающий проблемы спорта изнутри. Ранее работал спортивным директором "Крыльев", заместителем спортивного директора в "Анжи" и техническим директором в "Кубани". Также в послужном списке Сергея Марушко – 206 матчей в качестве футбольного арбитра.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1