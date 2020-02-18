Директором Фонда поддержки и развития футбола стал Сергей Марушко

В понедельник, 17 февраля, произошли кадровые изменения в структуре Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Сергей Марушко стал генеральным директором Фонда, сменив на этом посту Игоря Поварова, занимавшего эту должность с 2013 года.
В июле прошлого года Сергей Марушко, возглавляющий городскую федерацию футбола, стал куратором молодежного направления подготовки игроков ПФК "Крылья Советов".
Сергей Марушко – заслуженный ветеран самарского клуба и специалист, знающий проблемы спорта изнутри. Ранее работал спортивным директором "Крыльев", заместителем спортивного директора в "Анжи" и техническим директором в "Кубани". Также в послужном списке Сергея Марушко – 206 матчей в качестве футбольного арбитра.