Директором Фонда поддержки и развития футбола стал Сергей Марушко

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В понедельник, 17 февраля, произошли кадровые изменения в структуре Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Сергей Марушко стал генеральным директором Фонда, сменив на этом посту Игоря Поварова, занимавшего эту должность с 2013 года.