Главбуха из Волжского района подозревают в присвоении 500 тыс. рублей

В Волжском районе главбуха предприятия задержали по подозрению в растрате в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, женщина присвоила вверенные деньги - 500 тыс. рублей. Она перечислила средства на счет фирмы-двойника с названием, полностью аналогичным организации, где сама работала.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Женщина полностью признала вину. Расследование уголовного дела продолжается.