Главбуха из Волжского района подозревают в присвоении 500 тыс. рублей

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В Волжском районе главбуха предприятия задержали по подозрению в растрате в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.