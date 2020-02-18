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Преступления Происшествия

Главбуха из Волжского района подозревают в присвоении 500 тыс. рублей

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе главбуха предприятия задержали по подозрению в растрате в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, женщина присвоила вверенные деньги - 500 тыс. рублей. Она перечислила средства на счет фирмы-двойника с названием, полностью аналогичным организации, где сама работала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Женщина полностью признала вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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