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ЖКХ и благоустройство Общество

Вода в Волге изменит цвет только весной

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ответили на запрос "РКС-Самара" о перспективах восстановления привычной цветности Волги.

Уже несколько месяцев "РКС-Самара" ведет водоподготовку в непривычных условиях. С ноября 2019 года цветность воды в Саратовском водохранилище значительно выше привычных значений. Это требует усиленного контроля и внесения изменений в привычную технологию подготовки питьевой воды. Специалистам необходимо понимать, что будет происходить с Волгой в ближайшем будущем, чтобы планировать свою работу.

В середине февраля 2020 года федеральное государственное бюджетное учреждение "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ответ на запрос "РКС-Самара" сообщило, что высокая цветность воды наблюдается не только в Саратовском, откуда питается водой река Самара, но и в Куйбышевском (выше по течению) водохранилище реки Волги.

Стоит отметить, что значения цветности в Волге в 2020 году превышают прошлогодние показатели более чем на 30 градусов. Это обусловлено, согласно данным ФГБУ "Приволжское УГМС", наличием в воде гуминовых веществ, которые вымываются в воду из почвы. Увеличение цветности волжской воды отмечается с ноября 2019 года, с момента осеннего паводка на волжских водохранилищах, принесшего значительные водные массы от притоков с прилегающей площади водосбора. Аномально теплая погода декабря-января могла также способствовать вымыванию гумуса из прибрежных слоев почвы, поступлению природных органических веществ в волжскую воду и развитию биохимических процессов, не свойственных сезону.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", цветность воды в районе Ульяновска - 97, в районе Тольятти - 91-80, в районе Самары - 91-84 градуса.

Ожидать изменений этих процессов в Волге можно только с поступлением значительного количества водных масс к водохранилищу от притоков и снижения цветности за счет разбавления.

"РКС-Самара" очищает волжскую воду, в том числе снижает цветность до 17-23 градусов. Управление Роспотребнадзора по Самарской области установило предельно допустимый уровень цветности водопроводной воды в размере 30 градусов. Водопроводная вода, подготовленная в соответствии с техническими и санитарными требованиями, даже при повышенной цветности безопасна для здоровья человека и может использоваться в питьевых целях.

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