Участникам Совета по развитию цифровой экономики представили новейшие разработки СамГМУ

В среду, 19 февраля, в Самарском государственном медицинском университете проходит заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ на тему "Цифровая медицина".

Участвуют в Совете губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также почетные гости: заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Перед началом заседания Андрей Турчак вместе с членами делегации осмотрели выставку российских цифровых решений для сферы медицины. Экскурсию для высоких гостей провели ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов и ученые медуниверситета.

Они рассказали, что университет уделяет особое внимание прикладной науке, разработке передовых технологий, которые могут быть оперативно внедрены в производство и задействованы в постановке диагнозов, лечении больных и обучении студентов. В связи с этим семь лет назад в вузе создан технопарк СамГМУ, который работает по принципу полного цикла - от генерации идеи вместе с заказчиком до создания мелкосерийного образца изделия. Технопарк предоставляет услуги студентам, аспирантам, врачам СамГМУ, сотрудничает с медицинскими учреждениями, предприятиями реального сектора экономики, в том числе в немедицинской сфере.

Одна из разработок технопарка СамГМУ - хирургическая система планирования и контроля операции "Autoplan", которая позволяет на основе исследований МРТ и КТ планировать проведение хирургических операций с помощью построения ЗD-модели внутренних органов и тканей.

Андрею Турчаку также была презентована самарская разработка, уже успевшая зарекомендовать себя не только в России, но и за ее пределами, - интерактивный анатомический атлас "стол Пирогова". Благодаря этой разработке студенты или школьники могут посмотреть все внутренние органы и системы человека, их взаимодействие между собой. К каждому элементу есть описание, название на русском и латинском языках. Режимов работы несколько: "просмотр", "сравнение", "диагностика", "проверка знаний". Такой стол уже используют в медицинских вузах и колледжах, школах: более 140 "столов Пирогова" уже закупили образовательные организации по всей стране и за границей. "Молодцы, это уникальная разработка", - сказал зампредседателя Совета Федерации.

Кроме того, на выставке были представлены сразу два самарских тренажера для реабилитации - ReviMotion и ReviVR. Один из них предназначен для реабилитации детей с разными нарушениями двигательной активности, в том числе для детей с ДЦП. Тренажер ReviVR помогает восстановиться людям, пережившим инсульт.

Еще одна цифровая разработка, представленная на выставке, - автоматизированная телемедицинская система для дерматологов-венерологов DERMASCAN. По сути, это мобильное приложение, которое позволяет сопровождать пациентов удаленно, а также отслеживать динамику развития заболевания по фотографии. К системе подключена нейронная сеть-ассистент, автоматически анализирующая фотографии пораженных участков кожи, пересылаемые от пациента к врачу, и выдающая вероятностный анализ.

В системе есть внутренний чат, позволяющий как обмениваться фотографиями между врачом и больным, так и собирать мнения специалистов по сложным случаям. В системе есть архив, хранящий историю болезни на случай переезда пациента и утери медицинской карты.

Ученые СамГМУ также познакомили Андрея Турчака и других членов Совета Федерации с рядом разработок НОЦ Самарского медуниверситета для экспресс-диагностики. Гостям был презентован электрофорез, представляющий портативное устройство управления картриджем с одноразовым чипом. Электрофорез используется для профилирования белковых фракций, определения электролитного состава биологических жидкостей, биохимического анализа биологических жидкостей, определения метаболического профиля, определения гормонального профиля, иммуноферментного анализа и определения ферментных профилей.

Еще одна разработка - тест-полоски для определения основных биомаркеров крови, мочи, слюны, основных показателей качества воды и экотоксикантов. Для того чтобы провести анализ с помощью этих тест-полосок, потребуется не более пяти минут, при этом одновременно можно получить данные сразу по восьми показателям. Разработчики отметили, что тест-полоски применяются для проведения предварительного клинического анализа, самостоятельного контроля здоровья и определения качества воды и продуктов.

По принципу Lab-on-chip создан и портативный фотометр УФ/видимого диапазона. Прибор используется для количественного анализа гормонов, ферментов, низкомолекулярных биомаркеров с использованием однорядных ИФА планшетов (стрипов).