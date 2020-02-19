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Футбол Спорт

Сафа Хади прибыл на просмотр в "Крылья Советов"

МАДРИД. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник багдадского клуба "Аль-Завра" и сборной Ирака Сафа Хади прибыл на просмотр в ФК "Крылья Советов".

Уже сегодня он проведет первую тренировку в составе "Крыльев".

 

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