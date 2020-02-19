Сафа Хади прибыл на просмотр в "Крылья Советов"

Полузащитник багдадского клуба "Аль-Завра" и сборной Ирака Сафа Хади прибыл на просмотр в ФК "Крылья Советов".
Уже сегодня он проведет первую тренировку в составе "Крыльев".
Полузащитник багдадского клуба "Аль-Завра" и сборной Ирака Сафа Хади прибыл на просмотр в ФК "Крылья Советов".
Уже сегодня он проведет первую тренировку в составе "Крыльев".
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