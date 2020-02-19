Разработки самарских ученых-медиков ждут своих инвесторов

В среду, 19 февраля, члены Совета Федерации посетили технопарк СамГМУ в рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики. На этой многофункциональной производственной площадке со специализированным оборудованием студенты и профессора медуниверситета могут не только создать прототип своей идеи, но и сразу протестировать опытный образец.

Сейчас в технопарке разрабатывают технические решения в области телемедицины. Они позволят врачу не просто проводить консультации с пациентом, но и удаленно контролировать состояние его здоровья.

По мнению членов Совета Федерации, в Самаре есть прорывные и уникальные технологии. Необходимо привлекать инвесторов, которые помогут внедрить идеи самарских ученых во все лечебные учреждениях России, что поможет повысить качество всего здравоохранения в стране.

Как отметил председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров, необходимо внедрять разработки в продажи.

"Мы увидели много конкурентоспособных разработок европейского уровня, которые тяжело внедряются. Малы объемы продаж, инвесторы не желают вкладываться в производство научных достижений. Эти проблемы стоят не только перед Самарским университетом, но и перед многими другими университетами, которые занимаются научной работой", - заявил он.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает, что основная проблема кроется в привлечении инвесторов, чтобы эти разработки поставить в серию, обеспечить заказы, в том числе и госзаказы.

"Мне кажется, надо максимально задействовать различные модели, например, налоговые льготы для инвесторов. Наверное, есть потребность в контрактах с консалтинговыми компаниями, которые помогали бы выводу продукции на рынок. У нас есть российский экспортный центр, который, как мы понимаем, будет сейчас перезагружать свою работу. И этот инструмент тоже мог бы оказаться полезным, чтобы некоторые разработки выводить не только на российский, но и на международные рынки", - дал совет Константин Долгов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк уверен, что в Самаре много талантливых, интересных, изобретательных и умных людей, которые способны двигать науку и производство вперед.

"Проблема только в том, разработки, которые здесь создаются, пока производятся довольно малым количеством. А потребность в таких разработках куда больше. Поэтому возникает вопрос: как сделать так, чтобы эти замечательные вещи, изобретаемые здесь учеными, инженерами, математиками, компьютерщиками, стали доступны во всех лечебных учреждениях? Потому что от этого зависит в конечном счете и общее качество здравоохранения, которое государство может предложить своим гражданам. То, что здесь изобретается в своей небольшой медицинской области, - это на уровне технологий если не прорывных, то тех, которые двигают возможности лечения значительно вперед", - считает он.

Отметим, что цифровые технологии в медицине не только помогают оказывать качественную медицинскую помощь, но и повышают качество жизни населения. Об этом также говорили сенаторы на выездном заседании Совета. По этому показателю Самарская область за последний год поднялась на два пункта и занимает 16 место в стране.