Фермера из Большой Глушицы пытались обязать повторно заплатить 3,3 млн руб. за взятую в лизинг технику

Фермеру из Большеглушицкого района удалось отбиться от требований лизинговой компании, пытавшейся повторно взыскать с него 3,3 млн руб. за взятую в пользование технику. За помощью в этом он обратился к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

В 2009 г. глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Лапузин взял в лизинг подержанный трактор у компании "ПриволжскАгроЛизинг". Техника ему нужна была для работы в поле, на обработку 83 га земли. Лизинговый договор был заключен на общую сумму в 3,29 млн рублей.

Однако, лизинговая компания, выдавшая технику, оказалась сублизингодателем, основной же лизингодатель — компания "Росагролизинг". Позже ООО "ПриволжскАгроЛизинг" было ликвидировано, все свои долговые обязательства оно передало основному лизингодателю.

Подписывая многостраничный договор с "ПриволжскАгроЛизинг", Евгений Лапузин не придал значения тому, что подписывает договор с сублизингодателем, а сам он становится поручителем за эту компанию перед АО "Росагролизингом". Именно эта компания и начала истребовать долг за "ПоволжскАгроЛизинг" с фермера. Лапузин обращался в суд, но безуспешно. Второй раз отдавать более 3 млн руб. за развалившийся трактор глава хозяйства уже не мог и обратился за помощью к Александру Хинштейну.

На решение сложной проблемы депутату потребовалось время. Александром Хинштейном были написаны запросы, в том числе руководителю АО "Росагролизинг" Павлу Косову. Парламентарий убедил руководство и совет директоров лизинговой компании отказаться от взыскания долга с главы крестьянско-фермерского хозяйства Большеглушицкого района Евгения Лапузина.

5 февраля 2020 г. фермер получил информацию из Федеральной службы судебных приставов, из которой следует, что исполнительное производство по взысканию с Евгения Лапузина задолженности перед кредитором прекращено. АО "Росагролизинг" отказался от взыскания долга.