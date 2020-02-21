Воспитанники Академии футбола им. Коноплева получили новый автобус и экипировку

Тольяттинская Академии футбола имени Ю.Коноплева получила дополнительную поддержку на улучшение материально-технической базы. На средства регионального бюджета школа приобрела новый автобус, трактор для ухода за газоном, экипировку для юных игроков.

Напомним, летом 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посещал Академию имени Коноплева. В ходе визита он пообщался с юными футболистами и руководством школы. Глава региона пообещал помочь с улучшением материально-технической базы Академии.

В конце прошлого года в Академии им. Коноплева было постелено новое футбольное поле. Сейчас закуплены трактор для ухода за газоном, новый автобус для выездов команды на соревнования, спортивная экипировка для спортсменов и тренерского штаба.

"Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны. Удобная, красивая, с логотипом нашей Академии. Приятно носить. Автобус тоже современный", - рассказал воспитанник Академии им. Коноплева Артем Серебряков.

"Летом у нас был губернатор Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал поддержать. Уже в конце прошлого года мы получили новое поле, сейчас - экипировку, трактор, автобус. На этот год запланирован ремонт жилого комплекса, где живут ребята. Это огромная помощь. Наша задача - подготовка игроков для "Крыльев Советов", куда мы ежегодно передаем наших воспитанников. Так, в январе этого года два наших футболиста перешли в молодежный состав "Крыльев". Сегодня в основном составе команды воспитанники Академии им. Коноплева Дмитрий Кабутов, Егор Голенков, Богдан Овсянников", - отметил генеральный директор Академии им. Коноплева Игорь Кечаев.

В "Академии Коноплева" занимается 260 футболистов - сильнейшие игроки Самарской области и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе. Футбольная школа ежегодно получает поддержку из средств областного бюджета.