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Футбол Спорт

Воспитанники Академии футбола им. Коноплева получили новый автобус и экипировку

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская Академии футбола имени Ю.Коноплева получила дополнительную поддержку на улучшение материально-технической базы. На средства регионального бюджета школа приобрела новый автобус, трактор для ухода за газоном, экипировку для юных игроков.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Напомним, летом 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посещал Академию имени Коноплева. В ходе визита он пообщался с юными футболистами и руководством школы. Глава региона пообещал помочь с улучшением материально-технической базы Академии.

В конце прошлого года в Академии им. Коноплева было постелено новое футбольное поле. Сейчас закуплены трактор для ухода за газоном, новый автобус для выездов команды на соревнования, спортивная экипировка для спортсменов и тренерского штаба.

"Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны. Удобная, красивая, с логотипом нашей Академии. Приятно носить. Автобус тоже современный", - рассказал воспитанник Академии им. Коноплева Артем Серебряков.

"Летом у нас был губернатор Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал поддержать. Уже в конце прошлого года мы получили новое поле, сейчас - экипировку, трактор, автобус. На этот год запланирован ремонт жилого комплекса, где живут ребята. Это огромная помощь. Наша задача - подготовка игроков для "Крыльев Советов", куда мы ежегодно передаем наших воспитанников. Так, в январе этого года два наших футболиста перешли в молодежный состав "Крыльев". Сегодня в основном составе команды воспитанники Академии им. Коноплева Дмитрий Кабутов, Егор Голенков, Богдан Овсянников", - отметил генеральный директор Академии им. Коноплева Игорь Кечаев. 

В "Академии Коноплева" занимается 260 футболистов - сильнейшие игроки Самарской области и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе. Футбольная школа ежегодно получает поддержку из средств областного бюджета.

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