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ЖКХ и благоустройство Общество

Как оплатить квитанцию за воду и канализацию без комиссии

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банковская комиссия не начисляется на большинство способов оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на новые правила, запрещающие включать стоимость банковских услуг в тарифы ресурсоснабжающих организаций, "РКС-Самара" удалось сохранить почти все способы оплаты своих квитанций без комиссии. Комиссия при оплате услуг водоснабжения и водоотведения берется только при оплате через операторов "Сбербанка" и через терминалы самообслуживания "Кошелев банка".

Без комиссии услугу можно оплачивать в электронных сервисах крупнейших банков: Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк. Не взимается комиссия и при оплате на Почте России. Также передать показания и оплатить без комиссионных сборов можно через сайт компании samcomsys.ru.

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