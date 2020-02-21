Сотрудники МЧС закончили проверку по пожару в СНТ "Красное поле"

В Ставропольском районе сотрудники МЧС закончили проверку, которую проводили в связи с пожаром в СНТ "Красное поле".

Напомним, 13 февраля сгорел двухэтажный кирпичный дом на участке бывшего председателя СНТ "Красное поле".

Потерпевший Александр Левченко является пенсионером Минобороны. По словам его адвоката Андрея Лазарева, зафиксировано проникновение в дом через окно первого этажа, на котором злоумышленники вырвали решетку. Самовозгорание пожарные исключили, так как в дом даже не проведено электричество, а на снегу оставили следы поджигатели, которые, вероятно, принесли с собой горючую жидкость.

Собранные материалы передадут в Ставропольский районный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

"Возможно, в полиции нам откажут в возбуждении уголовного дела, но мы намерены добиваться тщательного расследования", - заявил адвокат потерпевшего Андрей Лазарев.

Александр Левченко назвал дознавателю лиц, которых подозревает в поджоге.

"По словам моего доверителя, в доме был минимум мебели и деревянные полы, то есть гореть-то было особо нечему, - рассказал адвокат Лазарев. - Тем не менее от сильного жара треснула кирпичная стена".

Члены же СНТ уверены, что четвертый сгоревший на их территории дом - это следствие конфликта с руководством базы отдыха "Хуторок озерный", который тянется уже несколько лет.