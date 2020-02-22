"Крылья Советов" заявили Максима Глушенкова для участия в РПЛ

"Крылья Советов" заявили нападающего "Спартака" Максима Глушенкова. 20-летний футболист дозаявлен под 15-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Отметим, что Максим Глушенков прошел два зимних сбора в основе красно-белых, а на третий отправился в составе "Спартака-2".

Вариант с самарским клубом возник в последний день дозаявок. Футболист арендован "Крыльями" до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Глушенков провел 1 матч в РПЛ и 8 за "Спартак-2". За вторую команду красно-белых он забил 5 мячей. Ранее Глушенков выступал за "Спартак" в Кубке Париматч Премьер, после чего отправился на сбор фарм-клуба красно-белых.

После 19-ти туров "Крылья Советов" занимают 15-е место в премьер-лиге, набрав 18 очков.