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Театр Культура

В самарской филармонии выступит бурятский театр "Байкал"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, в 19:00 в Самарской филармонии впервые выступит Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" (12+) с танцами и песнями Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

Программа "Блеск Азии" — это красочное шоу с танцами и песнями народов Азии, сотканными из основ традиционной и современной хореографии азиатского континента.

Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал" — хранитель культуры бурят-монгол. В его состав входит Национальный оркестр Республики Бурятия, балетная труппа и солисты-вокалисты.

В репертуаре "Байкала" — концерты, этнобалеты, оперы, музыкально-хореографические спектакли, сюжеты которых взяты из легенд и мифов народов Бурятии и Монголии.

Артисты театра — постоянные участники и победители международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, обладатели Премии правительства России в области искусства и культуры, победители телепроекта "Танцуют Все!" телеканала "Россия 1".

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