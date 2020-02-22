В Железнодорожном районе Самары благоустроят дворы и очистят наледь

В субботу, 22 февраля, глава города Елена Лапушкина провела рабочий объезд Железнодорожного района. Особое внимание она уделила адресам, поступившим от жителей в Твиттере и на недавно прошедшем личном приеме.

Двор по адресу: ул. Тухачевского, 48 будет благоустроен по программе "Твой конструктор двора". Там проведут работы по ремонту тротуаров внутридворовой территории, опиловке деревьев, посадке зеленых насаждений и газонов. На детской площадке появится новое игровое оборудование. У главы города возникли замечания по уборке наледи, в ближайшее время районной администрацией совместно с управляющей компанией недостатки будут устранены.

Жители домов №№21 и 23 по ул. Гагарина жаловались на плохое качество уборки снега во дворах. По их словам, управляющая компания не занимается очисткой дороги между домами, что затрудняет проезд автомобилей и движение пешеходов.

Елена Лапушкина поручила главе Железнодорожного района Вадиму Тюнину взять данный вопрос на контроль и отработать с ответственными за территорию ТСЖ и ЖСК. "Жители абсолютно правы, работа не выполняется, принимайте меры по приведению проездов в надлежащее состояние", — подчеркнула глава города, увидев все своими глазами.

Еще одно обращение из твиттера адресовали главе города жители дома №143 по ул. Партизанская. Рядом с общежитиями, где проживает много молодых семей с детьми, единственная детская площадка нуждается в обновлении. Люди просят заменить малые архитектурные формы на более новые и современные.

По поручению Елены Лапушкиной летом текущего года на детской площадке установят игровые элементы и демонтирую старые конструкции, которые, по словам родителей, уже могут представлять опасность. Кроме того, глава города поручила провести очистку от надели всей внутридворовой территории.

Жители Железнодорожного района, обратившиеся к Елене Лапушкиной на личном приеме три дня назад, уже в эту субботу смогли показать главе города свои проблемы на местах. Оба обращения касались регулировки автомобильного траффика. В частном секторе на улице Волгина принято решение об установке нескольких лежачих полицейских и дорожных знаков об ограничении скоростного режима. Возле школы № 37 летом будут установлены шлагбаумы для безопасности передвижения учеников.

Глава города также побывала во дворах, которые в 2020 году будут отремонтированы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды": это дворы по адресу: М. Тореза, 47/Революционная, 139, Гагарина, 69 и Гагарина 7,9. Основные работы коснутся устройства детских и спортивных площадок, газонов, озеленения, освещения и пешеходных дорожек.

Этим летом преобразится и парк Щорса: там появится большая детская площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, летняя сцена, скамейки, газоны и цветники. На территории парка будет работать бесплатный wi-fi и камеры видеонаблюдения.