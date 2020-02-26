Стартовал новый конкурс для будущих политиков и законотворцев "Лидеры России. Политика"

Во вторник, 25 февраля, в администрации президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".
В нем приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, заместители председателя Госдумы, члены Высшего совета партии "Единая Россия", наставники Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".
Сергей Кириенко пояснил, что конкурс — это отдельное направление проекта "Лидеры России", реализуемое на платформе АНО "Россия — страна возможностей" и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.
По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то "с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать.
"Окончательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей", — сформулировал один из принципов нового Конкурса Сергей Кириенко.
"Основное отличие нового Конкурса "Лидеры России. Политика" от основного проекта "Лидеры России" в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу, — рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Регистрация на конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте–апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. В марте–апреле пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал".
Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия — страна возможностей". Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).
Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.
АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил ее наблюдательный совет. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО "Россия — страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев "Лидеры России", Конкурс "Лидеры России. Политика", студенческую олимпиаду "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", Всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "Лучший социальный проект года", всероссийский проект "РДШ — Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", Всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна — моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и "Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior".