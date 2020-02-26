Стартовал новый конкурс для будущих политиков и законотворцев "Лидеры России. Политика"

Во вторник, 25 февраля, в администрации президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".

В нем приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, заместители председателя Госдумы, члены Высшего совета партии "Единая Россия", наставники Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".

Сергей Кириенко пояснил, что конкурс — это отдельное направление проекта "Лидеры России", реализуемое на платформе АНО "Россия — страна возможностей" и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то "с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать.

"Окончательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей", — сформулировал один из принципов нового Конкурса Сергей Кириенко.

"Основное отличие нового Конкурса "Лидеры России. Политика" от основного проекта "Лидеры России" в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу, — рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Регистрация на конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте–апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. В марте–апреле пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал".

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия — страна возможностей". Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.