Должникам "РКС-Самара" не спрятаться в коттеджах на 9 просеке

Сегодня сотрудники "РКС-Самара" обследовали один из посёлков на предмет возможности отключения задолжавших собственников от водоснабжения.

Общая задолженность жителей этого посёлка (9 просека в районе 1 и 2 линий) за водоснабжение и водоотведение составляет 216 000 рублей. "РКС-Самара" отправляли должникам неоднократные напоминания о долгах, привозили световой проектор, которым подсвечивался долг на стене дома, пытались взыскать долги в судебном порядке.

Но оказалось, что некоторые дома в Росреестре не значатся, и привлечь к суду их собственников очень сложно. Но дома-фантомы продолжают поглощать воду и производить стоки. Поэтому единственный способ взыскать с них долги — отключение от услуг, за которые не платят.

Сегодня сотрудники "РКС-Самара" обследовали территорию, чтобы определить, каким образом лучше провести отключение должников от водоснабжения. На следующей неделе пройдёт обследование для последующего отключения от канализации.

Не успели сотрудники "РКС-Самара" после рейда доехать до управления, как один из должников уже заплатил 21 000 рублей в счёт долга. Несколько других абонентов также вышли на связь, договорились о встрече на заседании комитета по дебиторской задолженности. Остальные будут отключены от услуг водоснабжения и/или водоотведения, как только позволит погода.