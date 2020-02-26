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Экономика и бизнес

Банк Михаила Прохорова взыскивает с самарской фирмы, торгующей цветами, более 1 млрд рублей

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подконтрольный бизнесмену Михаилу Прохорову АО Акционерный коммерческий банк "Международный финансовый клуб" пытается через суд взыскать с самарских компаний, торгующих цветами, более 1 млрд рублей. Соответствующие заявления кредитная организация подала в Арбитражный суд Москвы в феврале текущего года, сообщается в КАД ВАС.

Фото: https://pixabay.com

Так, два заявления — на 661,5 млн руб. каждое — подано к ООО "Роял Агро" с ООО "Гала-Фрут", а также ЗАО "Белеквита", ETALFRUIT S A и ООО "Гала-Фрут". Ответчиками еще по двум искам — на 594,55 млн руб. каждый — выступают те же компании с той лишь разницей, что ООО "Гала-Фрут" фигурирует в этом случае только в первом заявлении.

Суд пока не принял иски к производству. Подробности о причинах возникновения задолженности также не раскрыты.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Роял Агро" и ООО "Гала-Фрут" специализируются на торговле цветами и растениями. Собственником ООО "Гала-Фрут" является Дмитрий Вислов, выручка общества по итогам 2018 г. составила 422,39 млн руб., чистая прибыль — 13,17 млн рублей. ООО "Роял Агро" принадлежит Александру Проскурину, выручка этой компании за 2018 г. была равна 694,61 млн руб., чистая прибыль — 18,4 млн рублей.

Примечательно, что обе этих компании зарегистрированы на Ракитовском шоссе, 4а. Там же расположена компания Rakita flowers, занимающаяся оптовыми продажами живых растений. По данным открытых источников можно предположить, что ООО "Роял Агро" и "Гала-Фрут" работают под брендом Rakita flowers. Также стоит отметить, что, по сведениям ИАС Seldon Basis, доля Дмитрия Вислова (100%, 10 тыс. руб.) в ООО "Гала-Фрут" находится в залоге у АКБ "Международный финансовый клуб" по двум кредитным договорам, заключенным в 2016 году.

Аналогично дела обстоят с долей (100%, 113,4 млн руб.) Александра Проскурина в "Роял Агро": она также в залоге у "Международного финансового клуба" в связи с кредитами, которые должны быть возвращены до конца апреля 2020 г. и до 30 июня 2022 года.

ЗАО "Белеквита" зарегистрировано в Литве, ETALFRUIT S A — на Багамаских островах, но, по информации Право.ru, они также связаны с холдингом Rakita flowers.

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