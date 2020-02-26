Под парковку для Lotte землю инвестору отдадут без торгов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров издал распоряжение, согласно которому городские органы местного самоуправления должны предоставить без проведения торгов обществу с ограниченной ответственностью "Инвестор" земельные участки около гостиницы "Лотте" в центре Самары.

Так, в распоряжении речь идет о передаче 11 земельных участков общей площадью 3,9 тыс. кв. метров. Согласно опубликованному документу, на этих участках будет проведено благоустройство и разместится парковка для автомобилей.

Напомним, меморандум по реализации инвестпроекта "Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями" был подписан в июне 2015 г. между правительством Самарской области, администрацией Самары и компанией "Инвестор". Отель был построен в рамках подготовки города к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.