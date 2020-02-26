В театре драмы представят пластический спектакль "Медея"

В самарском театре драмы 27 и 28 февраля, в 19:00, состоится премьера пластического спектакля "Медея" по одноименным произведениям Еврипида и Жана Ануя.

"Медея", поставленная в САТД им. Горького, — эпическая трагедия, основанная на древнегреческом мифе о Медее и Ясоне, в пластическом прочтении режиссера Миши Лебедева и хореографа Павла Самохвалова. За сценографию спектакля отвечала Наталья Чернова.

Спектакль "Медея" — это попытка разобрать и понять неоднозначный образ героини с помощью связи между психикой и телом. Гиперболизированные обстоятельства и образы героев в древнегреческой литературе позволяют глубоко анализировать психологию мужчины и женщины и отношения между ними. Спектакль представляет собой синтез драмы и пластики, эпического восприятия трагической ситуации и ее фатального разрешения.

Действующие лица и исполнители: Медея — Марина Жукова, Ясон — Алексей Егоршин, Креуза — Виолетта Шулакова, Хор — Джамиля Билялова.