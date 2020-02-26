На ул. Ново-Садовой в Самаре перевернулся Porsche Cayenne

Днем 26 февраля в Самаре в ДТП попал водитель Porsche Cayenne, ехавший по ул. Ново-Садовой в направлении Постникова оврага. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, врезался в дорожный знак и дерево, а также повредил ограждение. После этого автомобиль перевернулся.

Водитель иномарки не пострадал.

Полицейские ведут по факту ДТП проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Очевидцы в соцсетях уточняют, что авария произошла в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. На фотографиях видно снесенное дорожное ограждение и иномарку, которая перевернулась на крышу и находится за пределами проезжей части. Ее кузов поврежден.