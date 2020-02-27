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В 2021 году дошкольники из "Кошелев-проекта" пойдут в новые детские сады

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В микрорайоне Кошелев-парк к концу 2020 года планируют построить два детских сада.

Каждый сад рассчитан на 350 мест, из них 30 ясельных. Одно дошкольное учреждение будет находиться на ул. Петра Монастырского рядом с ЖК "Видный" и ЖК "5 бульваров". А второе детское учреждение будет расположено около ЖК "Город чемпионов", на пересечении Северного шоссе и ул. Петра Монастырского.

Оба проекта типовые, выполнены в том же ярком и красочном стиле, который знаком жителям по другим детским садам.

Уже проведены торги, и до конца февраля будет подписан контракт, а весной строители приступят к работе. Курировать строительство будет региональный Минстрой.

Татьяна Ежова уже несколько лет живет в "Кошелев-проекте", ее малышу сейчас полтора года. Она встала в очередь на получение места в детском саду, когда ребенку было всего 5 дней. "В связи с решением о строительстве двух детсадов наши шансы получить в одном из них место, выросли вдвое. В микрорайоне живет большое число семей с детьми дошкольного возраста, поэтому новостям об открытии детсада будут рады абсолютно все, это очень своевременная и правильная мера", - отметила она.

Напомним, сегодня на территории Крутых Ключей и Кошелев-парка работает шесть детских садов, которые полностью укомплектованы.

"Кошелев-проект" принято считать одним из самых многочисленных по количеству многодетных семей. Сегодня в Крутых Ключах проживает порядка 100 тысяч жителей, в Кошелев-парке - около 20 тысяч.

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