На территории "Самарской Луки" обнаружены девять кабанов, погибших от АЧС

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В среду, 26 февраля, на территории Сосново-Солонецкого участкового лесничества в 53 квартале национального парка "Самарская Лука" обнаружено девять трупов диких кабанов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.