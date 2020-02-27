На территории "Самарской Луки" обнаружены девять кабанов, погибших от АЧС

В среду, 26 февраля, на территории Сосново-Солонецкого участкового лесничества в 53 квартале национального парка "Самарская Лука" обнаружено девять трупов диких кабанов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.
У всех девяти кабанов по результатам лабораторных исследований выявлен возбудитель вируса африканской чумы свиней.
Департаментом ветеринарии Самарской области в адрес губернатора направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в связи с выявлением нового очага АЧС.