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Общество

Cтанок военного времени c "Кузнецова" передадут в московский музей

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский завод "Кузнецов" передаст в московский "Мемориальный музей космонавтики" отреставрированный фрезерный станок военного времени и архивные материалы. Они станут частью экспозиции "Война. Судьба человека", основанной на дневниках, предоставленных музеем "Самара Космическая".

В 1941 году станок попал в Куйбышев при эвакуации из столицы завода № 24. 

"Этот универсальный станок отреставрирован цехом № 61 и готов к отправке. На нем изготавливали небольшие детали. Документы на станок сохранились — он произведен в Горьком незадолго до начала Великой Отечественной войны, на заводе им. Кагановича. В апреле 1941 года станок прибыл на моторостроительный завод, а во время эвакуации отправлен в запасную столицу. В Куйбышеве он проработал более 60 лет. На нем трудилось не одно поколение заводчан", — рассказал заместитель главного инженера ПАО "ОДК-Кузнецов" Олег Гусев.

 

Как рассказала директор центра истории и техники ПАО "ОДК-Кузнецов" Наталия Аладьева, осенью 1941 года из столицы прибывало оборудование, среди которого было множество токарных и фрезерных станков.Их сразу же задействовали в производстве.

"Последний эшелон с заводчанами ушел в Куйбышев 27 ноября, а уже 25 декабря на испытательной станции заработал первый куйбышевский двигатель АМ-38. Работу сдавали маршалу Клименту Ворошилову", — пояснила она.

А в 1943 году на запущенном в сборочном цехе конвейере собиралось по 50 моторов в сутки. Изделия завода № 24 на грузовиках и подводах перевозились на самолетостроительные заводы № 1 и № 18, где они устанавливались на штурмовики Ил-2. 

Для выставки в московском музее "ОДК-Кузнецов" также предоставит материалы из личного дела Филиппа Разумцева, хранившиеся на предприятии, фотоснимки и кадры кинохроники завода военного периода, отсканированную подшивку заводской газеты "Наш фронт" с 1941 по 1945 год.

Дневники Филиппа Разумцева несколько лет назад передала музею "Самара Космическая" его дальняя родственница. Она обнаружила тетрадь после смерти Филиппа Анатольевича. Листы дневника были оцифрованы. Простой заточник писал о быте эвакуированных сотрудников, о личных переживаниях, беспокойстве за дела на фронте. 

 

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