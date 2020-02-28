Бывших подчиненных Виталия Вавилина подозревают в хищении 933 млн рублей

Следственный комитет России и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка "Глобэкс" Виталий Вавилин, пишет "КоммерсантЪ". Были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального торгового банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина.

По версии следствия, в 2011 г. эти люди нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра "Торпедо" во время сделки по приобретению ТЦ банком. В пятницу, 28 февраля, Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных.

По данным источников издания, спецоперация в Тольятти началась утром 26 января. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и трех десятков сотрудников ГСУ СКР и оперативников, которых возглавлял старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 г. он возглавляет следственную группу по делу экс-президента "Глобэкса" Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате 12,1 млн евро.

Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал НТБ. Этот небольшой тольяттинский банк Виталий Вавилин возглавлял до октября 2008 г., перед тем как стать президентом "Глобэкса". Кроме того, одна из групп посетила департамент по строительству тольяттинской мэрии на Белорусской улице, вход в который в 8:00 был блокирован автоматчиками. Следователи потребовали от руководителя чиновничьего подразделения выдать им всю документацию, связанную со строительством торгового центра "Торпедо", в первую очередь ту, где содержались расчеты стоимости этого объекта. Впрочем, здесь силовиков ждало разочарование: как выяснилось, департамент не принимал участия в этой процедуре. Изъяв документы, связанные с выделением под торговый центр земельного участка, и некоторые другие бумаги, сотрудники СКР и спецназовцы покинули помещение около часа дня.

Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг Виталия Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 90-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин, Валентина Корытина и Дина Доровская были задержаны и ночью спецбортом были доставлены в Москву. Все трое были помещены в ИВС на Петровке, 38. Днем 27 февраля начались допросы задержанных, продолжавшиеся до позднего вечера.

По данным "Ъ", уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия в Тольятти, было возбуждено 28 октября прошлого года по заявлению нынешнего владельца местного ТЦ "Торпедо" "Дом.РФ" в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ.

Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн рублей.

Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн рублей. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вины они не признают.



Торговый центр "Торпедо", о котором идет речь в уголовном деле, расположен на пересечении Революционной улицы и Приморского бульвара, вплотную к одноименному стадиону. Его строительство началось в октябре 2004 года. Предполагалось, что площадь центра составит порядка 35 тыс. кв. м, а заказчиком проекта выступали компании, аффилированные с Национальным торговым банком, который возглавлял на тот момент будущий президент "Глобэкса" Виталий Вавилин. Застройщиком выступала компания "Нексус" местного бизнесмена Александра Кобеца, который также был хорошо знаком с банкиром. Однако стройка сначала застопорилась, а затем и вовсе была заморожена, хотя готовность ТЦ составляла уже примерно 80%. Объект находился на балансе УК "Финансовые бизнес-системы" (она также фигурирует в уголовном деле), которая управляла ПИФами недвижимости, подконтрольными сначала НТБ, а затем "Глобэксу". В 2016 г. центр был сдан в эксплуатацию, после чего перешел под управление "Дом.РФ".

Сегодня следователи СКР планируют обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения задержанным тольяттинским банкирам.