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Футбол Спорт

"Крылья" упустили победу над "Оренбургом" на последней минуте

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, в матче 20-го тура РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1.

Фото: www.kc-camapa.ru

Уже на 23-й минуте гости получили право на пенальти - Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле. А после просмотра VAR арбитр Виталий Мешков принял решение удалить игрока "Крыльев". Евгений Фролов угадал направление удара и отбил мяч на угловой.

За три минуты до перерыва "Крылья" вышли вперед. Дмитрий Кабутов сделал подачу в штрафную на Деяна Радонича, который головой пробил мимо Довбни. Мяч добил Денис Попович.

Во второй половине самарцы могли удвоить преимущество, но Деян Радонич не смог реализовать выход один на один. 

А за минуту до окончания основного времени гости смогли отыграться. Алвеш получил мяч в штрафной и красивым ударом в дальний угол принес своей команде ничью – 1:1.

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