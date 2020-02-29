Юный самарец встретился со Станиславом Черчесовым и Никитой Симоняном в Доме футбола

В пятницу, 28 февраля, столичный Дом футбола посетил девятилетний мальчик из Самары Дима Тулгаев. Он известен тем, что в прошлом году стал участником проекта Первого канала "Лучше всех". Его футбольные знания в программе тогда проверяли телекомментатор Георгий Черданцев и народный артист России Олег Газманов, сообщает пресс-служба РФС.

Своеобразный экзамен Дима тогда сдал на отлично, без запинки рассказав, кто и в каком году выигрывал чемпионаты мира, легко назвав дни рождения известных футболистов и вспомнив самые знаковые футбольные голы современности.

В Москве сегодня юный самарец с большим интересом изучил стенды и экспонаты музея, расположенного на шестом этаже Дома футбола. А компанию ему в этом составил Станислав Черчесов. Общение проходило в легком непринужденном ключе, хотя, чувствовалось, что мальчик очень волнуется, ведь он впервые разговаривал с главным тренером сборной России.

Также Дима Тулгаев заглянул в кабинет первого вице-президента РФС Никиты Симоняна. И это была еще одна волна эмоций, ведь перед ним стоял легендарный футболист, побеждавший еще на Олимпийский играх 1956 года.

"Мы знали, что Дима Тулгаев очень ярко проявил себя на проекте "Лучше всех" и готовились к его визиту в Москву. Такие встречи очень важны для ребят, которые увлекаются футболом. Говорю это, потому что помню себя в таком возрасте. Всегда подчеркивал, что сборная России открыта для подобных встреч, на тренировки к нам часто приезжают юные футболисты, дети, люди с ограниченным возможностями. Ведь футбол — это не только голы и очки, но и мощное социальное явление, способ популяризации спорта и здорового образа жизни. Мы желаем Диме успехов в том, деле, которое станет для него профессией и будем рады, если он свяжет свою жизнь с футболом. Также пригласили его на одну из ближайших тренировок сборной России", - сказал главный тренер сборной России.

"C большим воодушевлением встретился с Димой Тулгаевым, которого многие помнят по проекту Первого канала "Лучше всех". Дети — это наше будущее, а если ребенок любит футбол и увлечен им, то его обязательно нужно поддержать. Для него поездка в Москву — значимое событие, которое обязательно останется в памяти на долгое время. Мы с интересом пообщались, и я с удивлением узнал, что он знает практически всех игроков нашей олимпийской сборной, выигравшей золотые медали в 1956 году в Мельбурне. Мне кажется, что его знания обязательно будут востребованы, кем бы в будущем он не захотел стать", - отметил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Я уже приезжал в Санкт-Петербург, где встречался с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой. Перед поездкой в Москву очень волновался, ведь никогда раньше не видел Станислава Черчесова. Но он оказался самым обычным человеком, с которым было очень интересно пообщаться. Я даже задал ему несколько вопросов, на которые он ответил. А встреча с Никитой Симоняном вообще стала для меня сюрпризом. Даже не мог представить, что такое возможно. Спасибо всем, кто организовал эту поездку в Москв", - поделился эмоциями мальчик.

В завершении Дима Тулгаев получил подарки от Станислава Черчесова и Никиты Симоняна — мяч с автографами игроков сборной России, а также памятные книги и открытки. В ближайшие два дня гость из Самары посетит домашнюю арену ФК "Спартак", потренируется со сверстниками из ЦСКА, а также посмотрит матч 20 тура РПЛ "Динамо" — "Спартак".