На тупиковом пути ж/д станции "Кинель" сошел с рельс электровоз

В субботу, 29 февраля, в 7:15 при выполнении маневровых работ на 22 тупиковом пути станции "Кинель", расположенной в черте города Кинель, произошел сход с рельсов одной колесной пары электровоза, приписки локомотивного эксплуатационного депо станции "Уфа", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как показала проверка, предварительной причиной явился наезд электропоезда на тормозные башмаки.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал и задержек поездов не последовало, однако будет проведен текущий осмотр электровоза с целью обточки колесных пар и опробования тормозов.

В связи со случившемся Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.