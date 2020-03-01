Спасатели отбуксировали автоцистерну, застрявшую под мостом в п. Поволжское

В воскресенье, 1 марта, в 8:37 тольяттинские спасатели были направлены на место дорожно-транспортного происшествия на 987 км трассы М-5, развязка на п. Поволжский.

На подтопленном участке дороги, под мостом, находилась автоцестерна с водителем внутри. Автомобиль был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и всю ночь. Водитель не хотел покидать свой автомобиль, поэтому от эвакуации на надувной лодке отказался.

Очевидцы безуспешно пытались буксировать большегруз, но подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос, было невозможно без специального оборудования.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти, используя водолазное снаряжение, смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой большегруз смог вытянуть автоцестерну из лужи.

В 11:20 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены. Медицинская помощь водителю не потребовалась.