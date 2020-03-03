В Самаре до 6 марта перекрыта ул. Фрунзе

В Самаре со 2 марта до 8:00 6 марта частично перекрыта ул. Фрунзе из-за аварийно-восстановительных работ на уличной канализационной линии диаметром 150 мм.

Из-за технических особенностей линии необходимо строительство нового колодца, работы будут вестись в котловане на глубине 6,5 метров.

Речь идет от участке от ул. Шостаковича до ул. Красноармейской. На время работ движение будет закрыто. Особых неудобств в движении это вызвать не должно, общественный транспорт на данном участке не ходит, продумывать маршрут стоит только водителям автомобилей.