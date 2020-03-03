В Исаклинском районе браконьеры застрелили косулю

На территории охотничьих угодий Исаклинского района 29 февраля задержана группа браконьеров, незаконно добывших одну особь самца косули, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

У охотников изъято четыре единицы огнестрельного оружия, патроны и другие вещественные доказательства, относящиеся к делу. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на наличие признаков состава преступления в соответствии со ст. 258 УК РФ (незаконна охота).

Всего, по данным ведомства, с начала 2020 г. выявлено 193 нарушения, по которым возбуждены соответствующие дела об административных правонарушениях. Возбуждено четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 258 УК РФ. В бюджет Самарской области возмещено 583 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам, а также окружающей природной среде.