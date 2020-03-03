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"Самарский Стройфарфор" поделился с топ-менеджерами региональных компаний опытом в реализации крупных проектов

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" провели выездное мероприятие на "Самарском Стройфарфоре". Гостям предприятия показали производственные площадки и рассказали, как завод заботится о двухтысячном коллективе, конкурирует с европейскими компаниями и планирует открывать новые современные производства.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

За последние три года "Самарскому Стройфарфору" удалось реализовать ряд масштабных проектов совместно с Фондом развития промышленности по обновлению производственной базы. "Завод открыт к общению с бизнесом. Нам интересно делиться нашими успехами и получать обратную связь от других игроков рынка. Мы гордимся тем, что показали бизнес-клубу наши проекты по модернизации сантехники и керамогранита. Проект по керамограниту был очень сложный — на действующем производстве всего за три месяца мы демонтировали старую линию и смонтировали новую, высокопроизводительную. Это уникальный опыт", — рассказал Илья Воронцов, директор стратегического и организационного развития "Самарского Стройфарфора".

Современные технологии позволили предприятию нарастить объемы продукции и пересмотреть ее ассортимент. Результат 2019 года — прирост в 20% по сантехнике и 20% по керамограниту. На заводе сегодня выпускают сантехнику премиум-класса, а также керамогранит большого формата 600×1200 мм. Предприятие делает ставку на те товары, которые востребованы европейским покупателем, ведь в планах завода не только расширять присутствие в российских городах, но и развивать отношения с зарубежными партнерами и увеличить долю экспортно-ориентированного продукта до 10%.

Для гостей из бизнес-клуба "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" провели экскурсию по заводу, показав все основные участки. "Всегда отрадно знать, что в твоем родном регионе есть предприятия такого высокого уровня, — считает Виктор Тягунов, директор Самарского филиала АО "Группа Ренессанс Страхование". — Меня впечатлила автоматизация производства, ассортимент продукции, понравилось то, что компания идет в ногу со временем и активно сотрудничает с зарубежными поставщиками комплектующих. Это ультрасовременная продукция, отвечающая требованиям рынка".

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