Паром, ходивший до Рождествено, сменил собственника

"Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП) около месяца назад продало грузовой паром "Окский" - единственное судно, осуществлявшее грузовую переправу между Самарой и Рождествено. Покупателем стало ООО "Алексеевское карьерное управление" ("АКУ"). Эту информацию изданию подтвердил генеральный директор общества Сергей Баклыков.

По его словам, паром он приобрел за 10 млн руб., и еще около 15 млн вложил в его ремонт. При этом, как подчеркнул бизнесмен, паром "Окский" он планирует использовать для осуществления переправы по тому же направлению, что и прежде.

"Больше вам скажу — у меня есть еще один паром, так что теперь их будет два. Тарифы будут прежние, даже снизим, может быть", — сообщил Сергей Баклыков.

По информации Сергея Баклыкова, СРПП якобы было вынуждено продать паром, поскольку для него ремонт судна был попросту нерентабелен.

В СРПП получить комментарий по поводу продажи "Окского" не удалось, но на предприятии заявили, что "грузовая переправа будет".

Между тем жители Рождествено публикуют в соцсетях делятся беспокойством по поводу того, что единственна сухопутная дорога до села, проходящая через нацпарк "Самарская Лука", со дня на день станет непроходимой. Из-за этого будет осложнен подвоз продуктов. На это накладываются и проблемы с пассажирской переправой.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "АКУ" зарегистрировано в январе 2015 г. и специализируется на оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями. Выручка компании за 2018 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 125,5 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн рублей. Сергей Баклыков является директором и собственником общества.

Также, по сведениям ИАС Seldon Basis, Сергей Баклыков владеет долей в 10% в ООО "А и С", оставшиеся 90% в обществе принадлежат Александру Слюсареву. Компания занимается розничной торговлей бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах.