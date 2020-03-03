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Театр Культура

В Самаре и Тольятти в прямой трансляции покажут спектакли "Золотой маски"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте и апреле в кинотеатре "Вертикаль" в Самаре и в кинотеатре "Мори Синема" в Тольятти в прямой трансляции одновременно с Москвой покажут спектакли премии "Золотая маска".

5 марта — вечер одноактных балетов "Ингер / Браун / Прельжокаж" Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

30 марта — спектакль "Иранская конференция" Театра Наций.

22 апреля — постановка "Добрый человек из Сезуана" театра им. Пушкина.

Все трансляции начнутся в 20:00.

"Ингер / Браун / Прельжокаж" — вечер одноактных балетов. Балеты "Прогулка сумасшедшего" Йохана Ингера (Швеция), "О сложная" Триши Браун (США) и "Свадебка" Анжелена Прельжокажа (Франция) впервые поставили в России на сцене Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера состоялась 20 апреля 2019 года.

Швед Йохан Ингер работал артистом балета Нидерландского театра танца и сочетает в своем творчестве пластичность с бытовизмом и психологизмом. "Прогулка сумасшедшего" на музыку Мориса Равеля и Арво Пярта — образец его стиля.

Хореограф Триша Браун — одна из основоположниц американского балетного постмодернизма. Свой медитативный спектакль "О сложная" на музыку Лори Андерсон она сочинила в 2004 г. для трех этуалей Парижской оперы.

"Свадебка" Анжелена Прельжокажа на музыку Стравинского — один из ранних спектаклей хореографа. Прельжокаж показывает на сцене фольклорную свадьбу со всеми присущими ей и порой жутковатыми обрядами. Как говорит сам хореограф, ставить "Свадебку" ему помогли собственные воспоминания о балканских свадьбах (балетмейстер родом из Албании), где и сегодня свадьба похожи на "странные трагедии".

"Иранская конференция" — спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева. В постановке заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов и другие ведущие российские артисты. Премьера состоялась 9 апреля 2019 года. По сюжету пьесы "Иранская конференция" в Копенгагене открывается симпозиум по вопросам Ближнего Востока. Однако научная дискуссия переходит в рассуждение на вечные темы: о смысле жизни, Боге, свободе, гуманизме и любви.

"Добрый человек из Сезуана" — пьеса Бертольта Брехта в постановке Юрия Бутусова на сцене театра им. Пушкина. Главную роль — проститутки Шен Те — исполнила актриса Александра Урсуляк, за что была удостоена премии "Золотая Маска". Премьера состоялась 1 февраля 2013 г., спектакль и сейчас входит в репертуар театра.

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