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Самарская область стала одним из лидеров рейтинга Российского центра поддержки экспорта

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область заняла шестое место среди 85 российских регионов в рейтинге Российского экспортного центра.

Рейтинг был составлен по итогам работы региональных центров поддержки экспорта в 2019 году. Сравнительное исследование их деятельности проводилось по поручению Минэкономразвития России.

При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе; количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ; количество новых экспортеров; объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы. Рейтинг был опубликован на сайте Российского экспортного центра.

Самарская область оказалась в десятке лидеров благодаря слаженной работе правительства Самарской области и Центра поддержки экспорта.

"В 2019 году 162 экспортера из числа малых и средних предприятий получили помощь при выходе на зарубежные рынки. Объем поддержанного экспорта составил $29 млн. Для сравнения — в 2018 году эта сумма составила $11 млн. Объем экспорта продукции АПК составил более 400 млн. долл. при плане $220 млн. Это один из наиболее высоких показателей в стране. Общий объем несырьевого экспорта превысил $3,03 млрд", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, оценивая итоги работы центра в минувшем году.

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с Центром поддержки экспорта было проведено 10 международных бизнес-миссий, в которых участвовало 56 малых и средних предприятий и 5 реверсных бизнес-миссий — приемов иностранных делегаций, состоящих из иностранных компаний, желающих и готовых приобрести продукцию российского производства, в которых участвовало 14 зарубежных и 26 российских компаний. Среди государств-партнеров региона — такие страны, как Германия, Италия, Турция, Иран, Казахстан, Беларусь, Узбекистан.

Кроме того, с целью развития экспортных поставок было организовано участие 38 малых и средних экспортеров из Самарского региона в восьми международных выставках. Среди них такие крупные выставки, как World Food, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, China international medical tourism (Beijing) fair (CMTF).

27 экспортно-ориентированных компаний Самарской области были зачислены на региональные программы экспортной акселерации, запущенные Центром поддержки экспорта Самарской области совместно с такими крупными операторами, как "Российский Экспортный Центр" и Московская Школа Управления "Сколково". 13 малых и средних предприятий получили доступ к популярным электронным торговым площадкам.

"В 2019 году Самарская область уверенно выполнила показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Правительство региона находится в постоянном взаимодействии с экспортно-ориентированными предприятиями и федеральными органами власти. В регионе активно применяются инструменты стимулирования экспорта, они востребованы самарскими компаниями-экспортерами", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

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