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Стали известны подробности гибели пенсионерки, упавшей в шахту лифта в Нефтегорской ЦРБ

НЕФТЕГОРСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Погибшая в Нефтегорской ЦРБ, 76-летняя Нина В. упала в шахту лифта с площадки первого этажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в медицинском учреждении. Женщина упала в приямок лифтовой шахты.

На помощь пострадавшей сразу пришли врачи. Ее извлекли из шахты и поместили в отделение, где она скончалась в ночь с 26 на 27 февраля.

По данным работников стационара, женщина поступила в больницу днем 26 февраля из села Утевка с желчекаменной болезнью для лечения в отделение хирургии. 

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что возможной причиной несчастного случая могла стать неисправность системы автоматической блокировки двери.

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