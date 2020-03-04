Самарцы проголосовали за общественные пространства для благоустройства в 2021 году

В Самаре завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии города.

С 26 февраля до 1 марта каждый житель областной столицы мог выбрать парк, сквер или бульвар из 20 территорий, претендующих на обновление.

Всего в народном голосовании приняло участие более 150 тыс. человек, порядка 3 тыс. голосов не были учтены из-за не полностью указанных имен граждан.

Приоритеты жителей в благоустройстве общественных пространств на 2021 г. распределились следующим образом: