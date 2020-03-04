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Экология Общество

Волгарю снова испортили воздух

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 марта, второй день подряд в жилом районе Волгарь зафиксировано превышение ПДК по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе сероводорода. Соответствующие данные мониторинга окружающей среды, полученные с экологического поста на Софийской площади, опубликованы на сайте Приволжского УГМС.

Напомним, 2 марта в 01:00 уровень сероводорода в атмосфере был превышен в четыре раза. К 07:00 уже фиксировалось превышение нормы загрязняющих веществ в 5,4 раза. К середине дня воздух очистился, но в 19:00 приборы вновь показали превышение ПДК в 5,1 раза.

3 марта ночью отклонение от нормы было не столь существенным - 1,8. А к утру оно сократилось до 1 единицы.

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