Волгарю снова испортили воздух

Во вторник, 3 марта, второй день подряд в жилом районе Волгарь зафиксировано превышение ПДК по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе сероводорода. Соответствующие данные мониторинга окружающей среды, полученные с экологического поста на Софийской площади, опубликованы на сайте Приволжского УГМС.

Напомним, 2 марта в 01:00 уровень сероводорода в атмосфере был превышен в четыре раза. К 07:00 уже фиксировалось превышение нормы загрязняющих веществ в 5,4 раза. К середине дня воздух очистился, но в 19:00 приборы вновь показали превышение ПДК в 5,1 раза.

3 марта ночью отклонение от нормы было не столь существенным - 1,8. А к утру оно сократилось до 1 единицы.