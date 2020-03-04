Матч "Крыльев" с "Рубином" рассудит Владимир Москалев

На матч 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2019/20 "Рубин" — "Крылья Советов", который состоится в воскресенье, 8 марта в 15:00, главным арбитром назначен Владимир Москалев.
Ассистировать ему будут судьи — Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Алексей Румянцев.
При судействе Москалева "Крылья" провели четыре игры в рамках Чемпионата России. Две из них были сыграны вничью, две окончились поражением самарцев.