Матч "Крыльев" с "Рубином" рассудит Владимир Москалев

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На матч 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2019/20 "Рубин" — "Крылья Советов", который состоится в воскресенье, 8 марта в 15:00, главным арбитром назначен Владимир Москалев.