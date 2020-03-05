В Тольятти пропала 17-летняя девушка

В Тольятти полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

17-летняя Диана Шамхалова 3 марта ушла из швейной мастерской на ул. Комсомольской. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 156-158 см, худощавого телосложения, каштановые волосы ниже плеч, светло-зеленые глаза, смуглое лицо, была одета в серую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки с серебристыми лампасами, черные сланцы и черные капроновые носки.

Стражи порядка опросят сообщить любую информацию о разыскиваемой в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-48-62, 8(8482) 93-49-37, 8(8482) 93-49-07 или 020 (102 с мобильного).