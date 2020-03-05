16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У тольяттинки арестовали автомобиль из-за долга за тепло Энергетики рассказали, откуда взялась квитанция на 12 млн рублей Самарцы проголосовали за общественные пространства для благоустройства в 2021 году Самарцам пересчитают платежи за отопление Месячник по благоустройству стартует в Самаре 16 марта

ЖКХ и благоустройство Общество

Жителю Октябрьска незаконно начисляли платежи за воду с повышающим коэффициентом

ОКТЯБРЬСК. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьске прокуратура требует от ресурсоснабжающей организации пересчитать местному жителю платежи за воду, которые изначально неправильно начислили. Об этом сообщает городская прокуратура.

В надзорное ведомство обратился местный житель. Долгое время ресурсо-снабжающая организация начисляла ему плату за холодное водоснабжение с повышающим коэффициентом 1,5 из-за того, что в квартире не было счетчика.

Однако многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, был признан непригодным для проживания и подлежащем сносу.

При этом, по закону, требования об обязательной установке счетчиков и повышающем коэффициенте за их отсутствие не распространяются на ветхие и аварийные объекты, а также подлежащие сносу или капремонту.

Кроме того, задолженность — несколько тысяч рублей, образовавшаяся из-за неправомерных действий ресурсоснабжающей организации, лишала мужчину возможности получать выплаты в управлении соцзащиты.

Сейчас требования прокуратуры уже полностью устранены.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5