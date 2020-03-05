Жителю Октябрьска незаконно начисляли платежи за воду с повышающим коэффициентом

В Октябрьске прокуратура требует от ресурсоснабжающей организации пересчитать местному жителю платежи за воду, которые изначально неправильно начислили. Об этом сообщает городская прокуратура.

В надзорное ведомство обратился местный житель. Долгое время ресурсо-снабжающая организация начисляла ему плату за холодное водоснабжение с повышающим коэффициентом 1,5 из-за того, что в квартире не было счетчика.

Однако многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, был признан непригодным для проживания и подлежащем сносу.

При этом, по закону, требования об обязательной установке счетчиков и повышающем коэффициенте за их отсутствие не распространяются на ветхие и аварийные объекты, а также подлежащие сносу или капремонту.

Кроме того, задолженность — несколько тысяч рублей, образовавшаяся из-за неправомерных действий ресурсоснабжающей организации, лишала мужчину возможности получать выплаты в управлении соцзащиты.

Сейчас требования прокуратуры уже полностью устранены.